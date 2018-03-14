Украина готовится разорвать договор о дружбе с Россией

23:03 14 марта 2018 5

Договор о дружбе между Россией и Украиной был одобрен Верховной Радой в 1997 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и разрыве договора о дружбе с Россией. Об этом заявила депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.

По словам Залищук, о подготовке соответствующих предложений представителям профильного комитета Рады сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Дипломат отметил, что сейчас все зависит от решения президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал 360.

Договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной был одобрен Верховной Радой в 1997 году. Документ предусматривает стратегическое партнерство и взаимное уважение к территориальной целостности государств. Именно этот пункт по-прежнему вызывает наибольшее количество споров. Часть украинских парламентариев считает, что денонсация договора лишит Украину права на возврат Крыма.



Украина — одна из стран-основательниц СНГ, организованного в 1991 году. Несмотря на это, Верховная Рада так и не ратифицировала устав организации, поэтому страна имела статус ассоциированного члена Содружества.