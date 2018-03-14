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14 марта 2018
23:03  14 марта 2018 5

Украина готовится разорвать договор о дружбе с Россией

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, ребенок на руках
Договор о дружбе между Россией и Украиной был одобрен Верховной Радой в 1997 годуФото: depositphotos.com © URA.RU
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МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и разрыве договора о дружбе с Россией. Об этом заявила депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.

По словам Залищук, о подготовке соответствующих предложений представителям профильного комитета Рады сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Дипломат отметил, что сейчас все зависит от решения президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал 360.

Договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной был одобрен Верховной Радой в 1997 году. Документ предусматривает стратегическое партнерство и взаимное уважение к территориальной целостности государств. Именно этот пункт по-прежнему вызывает наибольшее количество споров. Часть украинских парламентариев считает, что денонсация договора лишит Украину права на возврат Крыма.

Украина — одна из стран-основательниц СНГ, организованного в 1991 году. Несмотря на это, Верховная Рада так и не ратифицировала устав организации, поэтому страна имела статус ассоциированного члена Содружества.

Сергей Макеев
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