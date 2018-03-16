Все территориальные подразделения компании «Облкоммунэнерго» отчитались о готовности к главным выборам страны. Энергетики осмотрели электросети и оборудование всех 500 избирательных участков в зоне обслуживания предприятия, опробовали режим круглосуточного дежурства.
Заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев сообщил, что алгоритм действий сотрудникам хорошо знаком, а контакт с избиркомами налажен на каждой из 42 территорий присутствия компаний.
«Проверена укомплектованность бригад, исправность спецтехники и наличие аварийных запасов материалов. Подготовлено резервное электроснабжение. Сейчас на территориях обслуживания находятся 20 стационарных генераторов мощностью cвыше 15 кВт и 63 передвижных установки на случай возникновения нештатных ситуаций», — рассказал Шептаев.
Одно из территориальных подразделений предприятия в Ирбите по традиции выступило в качестве «принимающей стороны», разместив на своей площади избирательный участок. 18 марта здесь ожидают 1,5 тысячи избирателей.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).