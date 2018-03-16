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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:08  16 марта 2018 0

Свердловские энергетики проверили готовность избирательных участков к выборам президента России

ВЫБОРЫ 2018. Флешмоб
Специалисты «Облкоммунэнерго» проверили 500 участков для голосованияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Все территориальные подразделения компании «Облкоммунэнерго» отчитались о готовности к главным выборам страны. Энергетики осмотрели электросети и оборудование всех 500 избирательных участков в зоне обслуживания предприятия, опробовали режим круглосуточного дежурства.

Заместитель главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев сообщил, что алгоритм действий сотрудникам хорошо знаком, а контакт с избиркомами налажен на каждой из 42 территорий присутствия компаний.

«Проверена укомплектованность бригад, исправность спецтехники и наличие аварийных запасов материалов. Подготовлено резервное электроснабжение. Сейчас на территориях обслуживания находятся 20 стационарных генераторов мощностью cвыше 15 кВт и 63 передвижных установки на случай возникновения нештатных ситуаций», — рассказал Шептаев.

Одно из территориальных подразделений предприятия в Ирбите по традиции выступило в качестве «принимающей стороны», разместив на своей площади избирательный участок. 18 марта здесь ожидают 1,5 тысячи избирателей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Семен Гринберг
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