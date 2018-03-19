Полицейские нашли в запертой квартире двоих истекающих кровью детей

Дети закрылись в квартире изнутри
В городе Острогожске Воронежской области полицейские обнаружили в одной из квартир двоих раненых детей. По утверждениям стражей правопорядка, жилище было заперто изнутри.
Известно, что у восьмилетнего ребенка зафиксированы ножевые ранения в области живота шеи. Его 16-летний брат также ранен. Оба ребенка госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. «На момент обнаружения детей квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели», — сообщает пресс-служба регионального СКР.
По информации следователей, предметы, которыми были ранены дети, находились в квартире. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Обстоятельства инцидента выясняются.