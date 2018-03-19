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19 марта 2018
Главные новости Москвы
10:14  19 марта 2018 0

Полицейские нашли в запертой квартире двоих истекающих кровью детей

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Дети закрылись в квартире изнутриФото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Острогожске Воронежской области полицейские обнаружили в одной из квартир двоих раненых детей. По утверждениям стражей правопорядка, жилище было заперто изнутри.

Известно, что у восьмилетнего ребенка зафиксированы ножевые ранения в области живота шеи. Его 16-летний брат также ранен. Оба ребенка госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. «На момент обнаружения детей квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

По информации следователей, предметы, которыми были ранены дети, находились в квартире. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Обстоятельства инцидента выясняются.

Сергей Макеев
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