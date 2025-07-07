Россияне столкнулись с масштабным сбоем в популярных мессенджерах

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Сбои зарегистрированы в Москве, сообщил «Детектор сбоев»
Сбои зарегистрированы в Москве, сообщил «Детектор сбоев» Фото:

Произошел масштабный сбой мессенджера Telegram. Об этом сообщил «Детектор сбоев».

«Теги — не загружается, приложение, не открывается», — говориться в сообщении. Информацию они сообщили в своем telegram-канале. Отмечено, что сбои зарегистрированы в Москве. Также сообщается о сбоях мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

Ранее, несмотря на массовые жалобы пользователей из России на перебои в работе Telegram, в пресс-службе мессенджера заявляли, что сбои не связаны с работой приложения и отмечали стабильность сервиса. Проблемы с подключением также затронули мобильную связь и интернет у крупнейших операторов. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей.

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Произошел масштабный сбой мессенджера Telegram. Об этом сообщил «Детектор сбоев». «Теги — не загружается, приложение, не открывается», — говориться в сообщении. Информацию они сообщили в своем telegram-канале. Отмечено, что сбои зарегистрированы в Москве. Также сообщается о сбоях мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). Ранее, несмотря на массовые жалобы пользователей из России на перебои в работе Telegram, в пресс-службе мессенджера заявляли, что сбои не связаны с работой приложения и отмечали стабильность сервиса. Проблемы с подключением также затронули мобильную связь и интернет у крупнейших операторов. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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