Россияне столкнулись с масштабным сбоем в популярных мессенджерах

Произошел масштабный сбой мессенджера Telegram. Об этом сообщил «Детектор сбоев».
«Теги — не загружается, приложение, не открывается», — говориться в сообщении. Информацию они сообщили в своем telegram-канале. Отмечено, что сбои зарегистрированы в Москве. Также сообщается о сбоях мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).
Ранее, несмотря на массовые жалобы пользователей из России на перебои в работе Telegram, в пресс-службе мессенджера заявляли, что сбои не связаны с работой приложения и отмечали стабильность сервиса. Проблемы с подключением также затронули мобильную связь и интернет у крупнейших операторов. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей.
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