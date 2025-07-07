Будущее мирное соглашение по украинскому конфликту должно содержать пункты о демилитаризации и денацификации Украины, отмене антироссийских санкций, отзыве всех исков против РФ и возвращении замороженных на Западе российских активов. Такие ключевые требования перечислил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия открыта для политико-дипломатического преодоления конфликта, однако настаивает на «прочном мире», а не на временном перемирии. По мнению министра, любые договоренности должны исключить возможность для Киева использовать паузу в боевых действиях для наращивания военного потенциала. Кроме того, Лавров считает невозможным устойчивое урегулирование без устранения первопричин конфликта — в частности, угроз для безопасности России, связанных с расширением НАТО и втягиванием Украины в альянс.
Лавров напомнил, что положения о нейтральном и внеблоковом статусе Украины закреплены в Декларации о государственном суверенитете 1990 года и Акте о провозглашении независимости 1991 года. Он также подчеркнул необходимость международно-правового признания территориальных изменений, произошедших после 2014 года, включая присоединение Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
В своем выступлении в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее главные цели: денацификация, демилитаризация киевского режима, принятие страной внеблокового и нейтрального статуса, а также полное освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от украинских войск.
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