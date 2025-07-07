Лавров назвал обязательные пункты в мирном соглашении по Украине

Лавров: демилитаризация и денацификация Украины обязательны для мирного договора
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Лавров заявил о стремлении России к надежному миру
Лавров заявил о стремлении России к надежному миру Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Будущее мирное соглашение по украинскому конфликту должно содержать пункты о демилитаризации и денацификации Украины, отмене антироссийских санкций, отзыве всех исков против РФ и возвращении замороженных на Западе российских активов. Такие ключевые требования перечислил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия открыта для политико-дипломатического преодоления конфликта, однако настаивает на «прочном мире», а не на временном перемирии. По мнению министра, любые договоренности должны исключить возможность для Киева использовать паузу в боевых действиях для наращивания военного потенциала. Кроме того, Лавров считает невозможным устойчивое урегулирование без устранения первопричин конфликта — в частности, угроз для безопасности России, связанных с расширением НАТО и втягиванием Украины в альянс.

Лавров напомнил, что положения о нейтральном и внеблоковом статусе Украины закреплены в Декларации о государственном суверенитете 1990 года и Акте о провозглашении независимости 1991 года. Он также подчеркнул необходимость международно-правового признания территориальных изменений, произошедших после 2014 года, включая присоединение Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

В своем выступлении в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее главные цели: денацификация, демилитаризация киевского режима, принятие страной внеблокового и нейтрального статуса, а также полное освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от украинских войск.

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Будущее мирное соглашение по украинскому конфликту должно содержать пункты о демилитаризации и денацификации Украины, отмене антироссийских санкций, отзыве всех исков против РФ и возвращении замороженных на Западе российских активов. Такие ключевые требования перечислил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия открыта для политико-дипломатического преодоления конфликта, однако настаивает на «прочном мире», а не на временном перемирии. По мнению министра, любые договоренности должны исключить возможность для Киева использовать паузу в боевых действиях для наращивания военного потенциала. Кроме того, Лавров считает невозможным устойчивое урегулирование без устранения первопричин конфликта — в частности, угроз для безопасности России, связанных с расширением НАТО и втягиванием Украины в альянс. Лавров напомнил, что положения о нейтральном и внеблоковом статусе Украины закреплены в Декларации о государственном суверенитете 1990 года и Акте о провозглашении независимости 1991 года. Он также подчеркнул необходимость международно-правового признания территориальных изменений, произошедших после 2014 года, включая присоединение Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. В своем выступлении в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее главные цели: денацификация, демилитаризация киевского режима, принятие страной внеблокового и нейтрального статуса, а также полное освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от украинских войск.
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