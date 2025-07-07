Жителя Узбекистана осудили за участие в СВО

Гражданин Узбекистана получил пять лет тюрьмы за участие в СВО
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В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО Фото:
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Житель Бухарской области Узбекистана был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории ЛНР в ходе специальной военной операции. Об этом свидетельствует копия приговора Ромитанского районного суда по уголовным делам.

«Признать А.Р., 1993 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима», — сказано в приговоре. Текст документа передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, 32-летний мужчина в июле 2018 года выехал в Россию на заработки, а летом 2024 года заключил контракт для участия в СВО. После прохождения военной подготовки он принимал участие в боях на территории ЛНР, где получил ранение и проходил лечение. В декабре 2024 года мужчина вернулся в Узбекистан, а спустя два месяца, в феврале 2025 года, был задержан местными правоохранительными органами.

В ходе разбирательства суд учел признание вины подсудимым, его раскаяние, а также отсутствие предыдущих судимостей. По статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, предусматривающей ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории или стороне иностранного государства лицом, не являющимся гражданином или военнослужащим этой страны, предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.

В мае в Узбекистане суд вынес приговор гражданину страны, который заключил контракт на службу в ВС РФ. Мужчина был признан виновным в участии в наемничестве и приговорен к четырем годам лишения свободы, пишет RT. В феврале 2024 года осужденный отправился в Санкт-Петербург с целью трудоустройства. В июне того же года он подписал контракт сроком на один год для прохождения службы в российской армии. Впоследствии, находясь на сборах в районе Луганска, он получил ранение. После этого, в феврале 2025 года, гражданин Узбекистана вернулся на территорию своей страны и добровольно обратился к правоохранительным органам.

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Житель Бухарской области Узбекистана был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории ЛНР в ходе специальной военной операции. Об этом свидетельствует копия приговора Ромитанского районного суда по уголовным делам. «Признать А.Р., 1993 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима», — сказано в приговоре. Текст документа передает РИА Новости. Согласно материалам дела, 32-летний мужчина в июле 2018 года выехал в Россию на заработки, а летом 2024 года заключил контракт для участия в СВО. После прохождения военной подготовки он принимал участие в боях на территории ЛНР, где получил ранение и проходил лечение. В декабре 2024 года мужчина вернулся в Узбекистан, а спустя два месяца, в феврале 2025 года, был задержан местными правоохранительными органами. В ходе разбирательства суд учел признание вины подсудимым, его раскаяние, а также отсутствие предыдущих судимостей. По статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, предусматривающей ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории или стороне иностранного государства лицом, не являющимся гражданином или военнослужащим этой страны, предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. В мае в Узбекистане суд вынес приговор гражданину страны, который заключил контракт на службу в ВС РФ. Мужчина был признан виновным в участии в наемничестве и приговорен к четырем годам лишения свободы, пишет RT. В феврале 2024 года осужденный отправился в Санкт-Петербург с целью трудоустройства. В июне того же года он подписал контракт сроком на один год для прохождения службы в российской армии. Впоследствии, находясь на сборах в районе Луганска, он получил ранение. После этого, в феврале 2025 года, гражданин Узбекистана вернулся на территорию своей страны и добровольно обратился к правоохранительным органам.
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