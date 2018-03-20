В Екатеринбурге начался суд над главным рекламщиком МУГИСО, пойманным на взятке

В Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Ранее суд отказался отправлять чиновника в СИЗО и поместил под домашний арест. Поэтому Разунин пришел на заседание из дома в сопровождении адвоката. От разговора с журналистом «URA.RU» Разунин уклонился, так как, по условиям домашнего ареста, ему запрещено с кем-либо кроме адвоката разговаривать о своем деле. «Дата первого заседания будет назначена позже», — сообщили «URA.RU» в Кировском суде.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Разунин был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Свердловской области в момент получения крупной взятки от рекламодателя от посредника. Следствие считает, что за взятку Разунин должен был способствовать продвижению рекламы конкретной компании.