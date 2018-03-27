01:59 27 марта 2018 0

Дмитрий Песков, по неподтвержденным данным, уже ожидает Владимира Путина у мемориала в Кемерово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ближайшее время приедет к сгоревшему торговому центру в Кемерове. Территорию возле мемориала уже оцепили, а на месте, по не подтвержденным данным, его уже ожидает пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У мемориала возле ТЦ, куда местные жители приносят цветы в память о жертвах пожара, работают сотрудники ФСО и полиции. Многие люди, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», уже разошлись по домам, однако тем, кто остался, уже известно о визите Путина.

В то же время, как сообщает Telegram-канал KremlinOne, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, якобы уже находящийся у мемориала, сообщил, что Владимир Путин летит другим бортом и «совсем скоро» появится на месте трагедии.

Борт №1, напомним, приземлился в аэропорту Кемерово в ночь на 27 марта. Ранее в соцсетях появилась информация, что президент в ходе визита в город может принять жесткие кадровые решения.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 53 посетителя ТЦ обратились после произошедшего за помощью к врачам, 13 из них находятся под наблюдением докторов, остальные — лечатся амбулаторно.