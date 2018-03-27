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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
01:59  27 марта 2018 0

СМИ: Путина ожидают на месте трагедии в Кемерове. Сотрудники ФСО уже выставили оцепление

Мемориал у Кемеровского торгпредства. МОСКВА, гвоздики, кемерово, мемориал, траур, цветы
Дмитрий Песков, по неподтвержденным данным, уже ожидает Владимира Путина у мемориала в КемеровоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ближайшее время приедет к сгоревшему торговому центру в Кемерове. Территорию возле мемориала уже оцепили, а на месте, по не подтвержденным данным, его уже ожидает пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У мемориала возле ТЦ, куда местные жители приносят цветы в память о жертвах пожара, работают сотрудники ФСО и полиции. Многие люди, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», уже разошлись по домам, однако тем, кто остался, уже известно о визите Путина.

В то же время, как сообщает Telegram-канал KremlinOne, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, якобы уже находящийся у мемориала, сообщил, что Владимир Путин летит другим бортом и «совсем скоро» появится на месте трагедии.

Борт №1, напомним, приземлился в аэропорту Кемерово в ночь на 27 марта. Ранее в соцсетях появилась информация, что президент в ходе визита в город может принять жесткие кадровые решения.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 53 посетителя ТЦ обратились после произошедшего за помощью к врачам, 13 из них находятся под наблюдением докторов, остальные — лечатся амбулаторно.

Сергей Демин
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