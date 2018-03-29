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29 марта 2018
28 марта 2018
07:09  29 марта 2018 0

Минобороны оплатит генералам полеты первым классом

Следственный комитет. Торжественное заседание. Челябинск., погон, генерал-лейтенант
Уровень комфорта будет зависеть от воинского звания и служебного положения офицераФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские генералы смогут летать по стране и за рубеж в салонах наивысшей комфортности за счет министерства обороны РФ. Соответствующий приказ ведомства подпишут в ближайшее время.

В настоящий момент военное ведомство завершает разработку проекта приказа министра обороны «Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов». Нормативный акт объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались разными ведомственными приказами.

В свою очередь, уровень комфорта зависит от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Во время служебных командировок генералы получат возможность летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе и зарубежных. Все остальные военные, включая рядовой состав, будут летать в эконом-классе, пишут «Известия».

Если место службы находится на Крайнем Севере или в других отдаленных районах России, то генерал вместе со своей семьей сможет бесплатно полететь в отпуск на территории РФ первым или бизнес-классом. Также это будет доступно и высшим офицерам, которые служат за пределами России.

«Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже», — подчеркнул бывший командующий фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

Александр Черноскутов
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