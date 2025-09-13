Шоу консервативного американского активиста Чарли Кирка продолжилось, несмотря на его смерть. Новый выпуск вышел на официальном сайте передачи The Charlie Kirk Show.
«Никто из нас и представить себе не мог, что нам когда-либо придется делать нечто подобное. И вот мы здесь, потому что Чарли хотел бы видеть нас здесь. Он был бы расстроен, если бы нас здесь не было», — рассказал ведущий передачи Кирка. На опубликованных RT кадрах с нового выпуска передачи ведущий шоу с трудом сдерживал эмоции, обращаясь к зрителям в студии и аудитории по всей стране. Пустой стул Чарли Кирка был оставлен в студии как символ утраты.
Чарли Кирк погиб 10 сентября во время выступления в штате Юта. В США уверены, что Кирк был одним из тех, кто сыграл решающую роль в возвращении Дональда Трампа на пост президента страны. В феврале 2025 года Кирк подписал соглашение на ведение ежедневной программы Charlie Kirk Today на телеканале Trinity Broadcasting Network. В убийстве активиста подозревают 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Его позиционировали как тихого и замкнутого парня, передает MK.RU. Сам Кирк был известен как ярый противник Украины, сообщает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.