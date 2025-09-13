Шоу Чарли Кирка продолжилось после его гибели. Видео

Чарли Кирк был убит 10 сентября в Юте
Чарли Кирк был убит 10 сентября в Юте Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Шоу консервативного американского активиста Чарли Кирка продолжилось, несмотря на его смерть. Новый выпуск вышел на официальном сайте передачи The Charlie Kirk Show.

«Никто из нас и представить себе не мог, что нам когда-либо придется делать нечто подобное. И вот мы здесь, потому что Чарли хотел бы видеть нас здесь. Он был бы расстроен, если бы нас здесь не было», — рассказал ведущий передачи Кирка. На опубликованных RT кадрах с нового выпуска передачи ведущий шоу с трудом сдерживал эмоции, обращаясь к зрителям в студии и аудитории по всей стране. Пустой стул Чарли Кирка был оставлен в студии как символ утраты.

Чарли Кирк погиб 10 сентября во время выступления в штате Юта. В США уверены, что Кирк был одним из тех, кто сыграл решающую роль в возвращении Дональда Трампа на пост президента страны. В феврале 2025 года Кирк подписал соглашение на ведение ежедневной программы Charlie Kirk Today на телеканале Trinity Broadcasting Network. В убийстве активиста подозревают 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Его позиционировали как тихого и замкнутого парня, передает MK.RU. Сам Кирк был известен как ярый противник Украины, сообщает «Ридус».

