У главы кемеровского МЧС, владеющего домами на десятки миллионов, начались обыски

10:21 04 апреля 2018 0

Александр Мамонтов возглавляет ГУ МЧС по Кемеровской области Фото: 42.mchs.gov.ru

В частном доме руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова начались обыски. Об этом сообщил СМИ источник, знакомый с ситуацией.

«Проводятся следственные действия в доме Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ „Зимняя вишня“», — рассказал источник агентству «Интерфакс». По его словам, всего глава Кемеровского МЧС имеет в собственности восемь объектов недвижимости, которые достались ему в наследство от отца-бизнесмена.

Отметим, что ранее у Мамонтова нашли недвижимость стоимостью более 25 млн рублей, его семья владеет двумя коттеджами, четырьями квартирами и земельными участками. Глава МЧС, помимо своей основной работы в силовом ведомстве, сдает квартиры и особняки в аренду.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.