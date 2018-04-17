Роскомнадзор открыл горячую линию для противодействия лжи о блокировке Telegram

18:25 17 апреля 2018 2

Заявления о проблемах других ресурсов из-за блокировки Telegram сочли ложными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор создал «горячую линию» для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. Сообщения можно отправлять по электронному адресу Hotlinerkn@rkn.gov.ru.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Для проверки этой информации и создана «горячая линия».

Как уже сообщало «URA.RU», после отказа владельцев мессенджера предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей в ФСБ Роскомнадзор 16 апреля включил Telegram в перечень подлежащих блокировке ресурсов. По мере блокировки в интернете начали распространять сведения о том, что необходимые для этого блокировки IР-адресов крупных американских ресурсов привели к сбоям в работе некоторых российских компаний, банков, частных клиник и др. Так, в сети магазинов «Дикси» уже опровергли информацию, что действия Роскомнадзора привели к сбоям в работе касс.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ограничения на использование Telegram в России могут быть сняты. Для этого менеджменту компании следует выполнить ранее предъявленные законные требования. «В случае выполнения условий возможно будет возвращение», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».