В Кремле назвали условия для разблокировки Telegram

17:22 17 апреля 2018 0

Песков предложил выполнить условия Роскомнадзора Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что мессенджер Telegram может быть разблокирован. Однако это произойдет лишь в случае выполнения требований Роскомнадзора.

По словам руководителя пресс-службы главы государства, в решении суда идет речь о блокировке мессенджера до тех пор, пока «не будут выполнены необходимые условия». «В случае их выполнения, возможно, будет возвращение», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Пескова. Он подчеркнул, что в компетенцию Кремля не входит вопрос оценки эффективности выполнения судебных решений. Также пресс-секретарь президента выразил надежду на исполнение решение суда без вмешательства в работу других сервисов и приложений, сообщает канал 360.

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов, в связи отказом владельцев мессенджера предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей в ФСБ. Уже после ведомство заблокировало свыше 600 тысяч IP-адресов компании Amazon из-за Telegram.