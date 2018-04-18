Летевший в Москву самолет экстренно сел на Урале из-за ЧП на борту

07:56 18 апреля 2018 0

В авиакомпании объяснили причину задержки рейса ФОТО: yakutia.info

Boeing, летевший по маршруту Якутск — Москва, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске (ХМАО-Югра). Стало плохо одному из пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

Инцидент произошел накануне, утром 17 апреля. Один из пассажиров рейса 477 почувствовал себя нехорошо, он сообщил об этом экипажу, лайнер экстренно сел в югорском аэропорту. «В 08:10 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска, где пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи», — пояснили в авиакомпании «Якутия».

Через 40 минут после вынужденной посадки, в 8:50 самолет продолжил движение по маршруту. Всего на борту находилось 158 пассажиров и шесть членов экипажа.