13:04 01 мая 2018 0

Певица снимает клип на свою новую песню Фото: Инстаграм-аккаунт Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в постели. Рядом с популярной исполнительницей, раздетой до нижнего белья, расположился мужчина, который не является законным мужем артистки.

Пост в соцсети Полина Гагарина подписала коротко и таинственно: «В постели с Аланом Бадоевым». Поскольку публикация закрыта для комментариев, часть из пяти миллионов подписчиков певицы отправились по ссылке ко второму герою снимка — режиссеру Алану Бадоеву. Под тем же снимком на его странице в Instagram пользователи смогли высказать свое отношение к фотографии: «Всё через постель», «Ох, шоубизы, интриганы и развратники», «Ух ты классные». Напомним, Полина Гагарина в 2014 году вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Пользователи выразили возмущение постельной фотографией певицы с другим мужчиной. «А что скажет товарищ Исхаков?», «Если только это снимал сам Исхаков, иначе Алан нарывается».

В комментариях появились версии, что фотография является кадром между съемками нового клипа певицы. Недавно Полина Гагарина анонсировала съемки видеоролика к песне «Выше Головы». Подписчики выразили уверенность в высоком качестве будущего клипа творческого тандема: «Чую будет клёвый клип», «Точно клип крутой снимаете!», «Как круто! Очередная суперская съёмка!».