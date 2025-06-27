Белоусов обсудил экспорт российской военной техники

Министры обороны России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх обсудили поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизацию истребителей Су-30МКИ, а также закупу критически важной военной техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Индии по итогам двусторонней встречи в Циндао (КНР).
«Это была одна из самых важных недавних встреч между министрами [обороны] двух стран, проходившая на фоне операции „Синдур“ и вытекающей из этого необходимости наращивания оборонного производства, особенно в таких важных областях, как противовоздушная оборона, ракеты класса воздух — воздух, современные возможности и модернизация авиационных платформ», — говорится в сообщении Минобороны Индии. Цитата по ТАСС.
Стороны подробно рассмотрели вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в сфере обороны, а также обсудили текущую геополитическую ситуацию и угрозы трансграничного терроризма. По данным индийской стороны, глава российского военного ведомства также выразил поддержку Индии в связи с произошедшим 22 апреля терактом в туристическом районе Пахалгам в Джамму и Кашмире.
В ходе переговоров отдельное внимание уделялось реализации существующих контрактов на поставку вооружений, вопросам ускорения сроков передачи Индии систем ПВО С-400 и модернизации парка российских истребителей Су-30МКИ. Рассматривалась возможность расширения производства комплектующих на территории Индии для повышения уровня технологической независимости страны в сфере обороны.
После совершенного в Пахалгаме теракта вооруженные силы Индии приступили 7 мая к проведению операции «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по объектам, связанным с террористическими группировками на территории Пакистана. Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что ключевую роль в успехе операции сыграла система противовоздушной обороны страны, в частности зенитные ракетные комплексы С-400, значительно усилившие оборонительные возможности Индии.
Еще в 2018 году Индия заключила контракт на приобретение пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Первая поставленная из России система «Триумф» была размещена на территории Пенджаба в 2021 году, недалеко от границы с Пакистаном.
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