Празднование Дня Победы в Москве обойдется в 600 млн рублей

07:45 05 мая 2018 0

В Параде Победы на Красной площади примут участие 13 тысяч военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На празднование Дня Победы в Москве направят примерно 600 миллионов рублей. Согласно подсчетам РБК, самой большой статьей в праздничных расходах станет перевозка военнослужащих — на это уйдет 147 миллионов рублей.

Так, порядка 100 миллионов будет потрачено на разгон облаков. В этом году для этих целей будет задействовано на три самолета больше (12), чем при подготовке прошлогоднего парада. Праздничное оформление столицы обойдется в 107 миллионов рублей, около половины из этой суммы уйдет на оформление Красной площади и Васильевского спуска. Остальные средства будут использованы при подготовке к празднику округов и районов города.

Самым дорогостоящим мероприятием 9 Мая станет концерт на Поклонной горе, где выступит симфонический Мариинского театра оркестр под руководством Валерия Гергиева. Около 11,4 миллионов рублей потратят на проведение праздничного концерта у храма Христа Спасителя.



На закупку 34 тысяч медалей «За участие в Параде Победы» потрачено 9,3 миллиона рублей. Пятикилометровая георгиевская лента обойдется в 100 тысяч рублей. На праздничный салют в Москве выделено 8,8 миллионов рублей. Среди сувениров, закупленных к празднику, числятся продукция с логотипом «Я люблю Москву», а также пледы, зонты и чехлы для iPhone 8 и iPhone X.