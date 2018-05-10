{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Свердловской области
19:47  10 мая 2018 0

Свердловская прокуратура выдвинула новые обвинения депутату Карапетяну. Охлопков отстоит честь мундира

Законодательное собрание СО. Екатеринбург, карапетян армен
Карапетян попрощается с коллегамиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Заксобрание Свердловской области поступило очередное представление прокуратуры о допущенных депутатом Арменом Карапетяном нарушениях законодательства по противодействию коррупции. В нем надзорное ведомство вновь требует досрочно прекратить полномочия парламентария.

Как сообщили «URA.RU» несколько депутатов Заксобрания, новые обвинения гораздо более серьезные, чем предъявленные в феврале 2018 года. Их суть пока не раскрывается.

Ожидается, что на следующей неделе документ будет рассмотрен парламентской комиссией по проверке достоверности деклараций и мандатной комиссией. Они примут решение о внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий Карапетяна в повестку назначенного на 22 мая заседания Заксобрания.

Как ранее сообщало «URA.RU», в предыдущем представлении прокуратура уличила Карапетяна в том, что он не указал в декларации о доходах и имуществе за 2018 год двух несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. 3 апреля Заксобрание отклонило данное представление из-за того, что против его удовлетворения проголосовало восемь членов фракции «Единая Россия». Получить комментарии Армена Карапетяна и представителей прокуратуры Свердловской области не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров