19:47 10 мая 2018 0

Карапетян попрощается с коллегами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Заксобрание Свердловской области поступило очередное представление прокуратуры о допущенных депутатом Арменом Карапетяном нарушениях законодательства по противодействию коррупции. В нем надзорное ведомство вновь требует досрочно прекратить полномочия парламентария.

Как сообщили «URA.RU» несколько депутатов Заксобрания, новые обвинения гораздо более серьезные, чем предъявленные в феврале 2018 года. Их суть пока не раскрывается.

Ожидается, что на следующей неделе документ будет рассмотрен парламентской комиссией по проверке достоверности деклараций и мандатной комиссией. Они примут решение о внесении вопроса о досрочном прекращении полномочий Карапетяна в повестку назначенного на 22 мая заседания Заксобрания.

Как ранее сообщало «URA.RU», в предыдущем представлении прокуратура уличила Карапетяна в том, что он не указал в декларации о доходах и имуществе за 2018 год двух несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. 3 апреля Заксобрание отклонило данное представление из-за того, что против его удовлетворения проголосовало восемь членов фракции «Единая Россия». Получить комментарии Армена Карапетяна и представителей прокуратуры Свердловской области не удалось.