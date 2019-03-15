США предупредили о своем праве нанести ядерный удар первыми

В Минобороны США считают, что Вашингтон имеет полное право первым нанести предупредительный ядерный удар по врагу. Пентагон решил не отказываться от такой возможности.
«Я думаю, что нынешняя политика, позволяющая ударить первыми, усложняет процесс принятия решений противниками», — приводит RT слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда. Он подчеркнул, что «не рекомендовал бы никаких изменений». Так, у Вашингтона осталось созданное американцами же право нанесения первого удара.
Таким образом Данфорд отреагировал на внесенный демократами в конгресс законопроект о ядерном оружии. Документ предлагал запретить нанесение Штатами превентивных ударов.
Ранее Пентагон обвинил Россию в возможном запуске ядерного оружия против «слабых соседей» ради «быстрых побед». Американский генерал даже якобы пересчитал системы нестратегического ядерного оружия, которые есть у России.