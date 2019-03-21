Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на заявления экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о возвращении в страну. По мнению Авакова, данные заявления — «это пиар за 300 долларов».
«Пиар за 300 долларов на 1 апреля. Саакашвили даже в самолет до Украины не сядет, так как ему запрещен въезд на территорию страны», — сказал Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Ранее бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в интервью тому же Дмитрию Гордону сообщил о намерении вернуться на Украину 1 апреля, напоминает RT. По мнению экс-главы Грузии, никто не станет слушать приказ Порошенко, запрещающий Саакашвили появляться на украинской территории, поскольку лидер страны уже растерял весь авторитет среди военных.
Напомним, что между Саакашвили и Аваковым произошла словесная перепалка. Политики обменялись взаимными обвинениями в коррупции и даже перешли к угрозам. Все это происходило в присутствии президента страны Петра Порошенко.