Блинкен: США готовы усиливать давление на Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен призвал Китай прекратить оказывать России поддержку Фото:

США рассматривают возможность ужесточения давления на Китай и готовы применять новые санкции в свете обстановки на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Новость по теме
Китай выдвинул ряд требований к США: главные заявления

«США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая», — заявил Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой КНР. Трансляцию мероприятия вел youtube-канал Госдепартамента США.

Госсекретарь отметил, что данное решение обусловлено обстановкой на Украине. Он подчеркнул, что в случае продолжения поддержки Китаем России в вопросе украинского конфликта, это может привести к соответствующим мерам со стороны США.

Энтони Блинкен 25 апреля прибыл в Китай с рабочим визитом. В ходе визита он планировал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения РФ и КНР, а также попросить Китай сократить поддержку российского военно-промышленного комплекса. Китайский министр иностранных дел Ван И подчеркнул стабильность отношений между Китаем и США, но выразил обеспокоенность ростом негативных факторов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США рассматривают возможность ужесточения давления на Китай и готовы применять новые санкции в свете обстановки на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. «США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая», — заявил Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой КНР. Трансляцию мероприятия вел youtube-канал Госдепартамента США. Госсекретарь отметил, что данное решение обусловлено обстановкой на Украине. Он подчеркнул, что в случае продолжения поддержки Китаем России в вопросе украинского конфликта, это может привести к соответствующим мерам со стороны США. Энтони Блинкен 25 апреля прибыл в Китай с рабочим визитом. В ходе визита он планировал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения РФ и КНР, а также попросить Китай сократить поддержку российского военно-промышленного комплекса. Китайский министр иностранных дел Ван И подчеркнул стабильность отношений между Китаем и США, но выразил обеспокоенность ростом негативных факторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...