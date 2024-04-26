Блинкен: США готовы усиливать давление на Китай

26 апреля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен призвал Китай прекратить оказывать России поддержку Фото: Official White House / Cameron Smith США рассматривают возможность ужесточения давления на Китай и готовы применять новые санкции в свете обстановки на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Новость по теме Китай выдвинул ряд требований к США: главные заявления «США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая», — заявил Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой КНР. Трансляцию мероприятия вел youtube-канал Госдепартамента США. Госсекретарь отметил, что данное решение обусловлено обстановкой на Украине. Он подчеркнул, что в случае продолжения поддержки Китаем России в вопросе украинского конфликта, это может привести к соответствующим мерам со стороны США. Энтони Блинкен 25 апреля прибыл в Китай с рабочим визитом. В ходе визита он планировал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения РФ и КНР, а также попросить Китай сократить поддержку российского военно-промышленного комплекса. Китайский министр иностранных дел Ван И подчеркнул стабильность отношений между Китаем и США, но выразил обеспокоенность ростом негативных факторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США рассматривают возможность ужесточения давления на Китай и готовы применять новые санкции в свете обстановки на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой КНР Си Цзиньпином. «США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая», — заявил Блинкен на пресс-конференции после переговоров с главой КНР. Трансляцию мероприятия вел youtube-канал Госдепартамента США. Госсекретарь отметил, что данное решение обусловлено обстановкой на Украине. Он подчеркнул, что в случае продолжения поддержки Китаем России в вопросе украинского конфликта, это может привести к соответствующим мерам со стороны США. Энтони Блинкен 25 апреля прибыл в Китай с рабочим визитом. В ходе визита он планировал обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения РФ и КНР, а также попросить Китай сократить поддержку российского военно-промышленного комплекса. Китайский министр иностранных дел Ван И подчеркнул стабильность отношений между Китаем и США, но выразил обеспокоенность ростом негативных факторов.