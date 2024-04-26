Кремль: РСПП не обсуждал приватизацию на закрытой встрече с Путиным

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Представители РСПП обсуждали с Путиным развитие бизнеса и тему налогов, рассказал Дмитрий Песков (на фото) Фото:

Руководство РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), с которым президент РФ Владимир Путин общался в закрытом режиме после окончания пленарного заседания съезда 25 апреля, вопрос о приватизации 90-х больше не поднимало. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, бизнес поднимал многие другие волнующие его вопросы.

«Тема приватизации фигурировала только в выступлении президента. Он весьма подробно свою позицию изложил на этот счет. Вопреки слухам, эта тема на встрече с членами бюро РСПП не затрагивалась. Там затрагивались вопросы с развитием бизнеса, процессом переноса и переоформления бизнеса у нас в стране. Обсуждалась тема налогов, тема дальнейшего диалога и решения вопросов обеспечения предсказуемости ведения бизнеса в плотном диалоге с правительством. Были конкретные обсуждения по конкретным вопросам», — пояснил Песков.

Вопрос приватизации 90-х годов был одним из пунктов выступления Путина на съезде 26 апреля. Президент четко дал понять, что отчуждение собственности возможно только в случае доказательства незаконного завладения ею.

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Руководство РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), с которым президент РФ Владимир Путин общался в закрытом режиме после окончания пленарного заседания съезда 25 апреля, вопрос о приватизации 90-х больше не поднимало. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, бизнес поднимал многие другие волнующие его вопросы. «Тема приватизации фигурировала только в выступлении президента. Он весьма подробно свою позицию изложил на этот счет. Вопреки слухам, эта тема на встрече с членами бюро РСПП не затрагивалась. Там затрагивались вопросы с развитием бизнеса, процессом переноса и переоформления бизнеса у нас в стране. Обсуждалась тема налогов, тема дальнейшего диалога и решения вопросов обеспечения предсказуемости ведения бизнеса в плотном диалоге с правительством. Были конкретные обсуждения по конкретным вопросам», — пояснил Песков. Вопрос приватизации 90-х годов был одним из пунктов выступления Путина на съезде 26 апреля. Президент четко дал понять, что отчуждение собственности возможно только в случае доказательства незаконного завладения ею.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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