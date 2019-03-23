На улицах Хохрякова и Свердлова в Екатеринбурге появились информационные постеры, рассказывающие о «неприглядной стороне биографий» матроса Павла Хохрякова и революционера Якова Свердлова. Стикеры расклеили активисты общества «Екатеринбург Консервативный».
Организаторы акции «#МеняЗовут» разместили постеры с изображением большевиков — матроса Павла Хохрякова и революционера Якова Свердлова, в честь которых названы улицы Екатеринбурга. На наклейках перечислены факты из биографий двух коммунистов. Текст плаката с матросом Хохряковым завершается надписью «Улица, на которой вы живете, названа в честь меня, карателя, грабителя и убийцы!»
«Акция продолжится. Будут изготавливаться стикеры, посвященные другим большевистским функционерам. В данный момент готовы макеты для улиц Цвиллинга и Войкова», — говорится в сообществе «Екатеринбург Консервативный» во «ВКонтакте». Отмечается, что создание постеров профинансировали подписчики группы.
«Акция носит просветительский характер. Основная цель — донести до общественности идею о недопустимости нахождения имен большевистских функционеров, запятнавших себя кровью невинных, в качестве названий улиц нашего города. У нас любят осуждать Степана Бандеру, продолжая ходить по улицам, названным в честь не менее кровавых людей», — рассказали «URA.RU» организаторы акции.
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков считает, что акция могла быть обыкновенным пиар-ходом. «Не совсем понимаю цель этой акции. Возможно, пиар. Но, в общем-то, эти активисты разместили общедоступную информацию о большевиках, добавив излишнее количество оценочных суждений. Например, Свердлов не был организатором „банд“. Также нет исторических свидетельств, что он организовал расстрел царской семьи», — рассказал Бурденков в беседе с «URA.RU».
«Активисты дискредитируют большевиков, однако сами же используют большевистские методы. Расклеивают листовки, где половина — факты, а половина — оценка», — в шутку отметил эксперт.