На Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа

Страна понесет миллиардные убытки, если откажется от транзита российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович озвучил последствия, к которым может привести прекращение транзита российского газа через Украину. По мнению народного избранника, страна потеряет несколько миллиардов долларов.

«Украина потеряет около пяти миллиардов долларов и территорию для транзита нефти и газа», — сказал Рабинович в эфире украинского телеканала «112 Украина», передает News.Ru. Депутат с иронией отметил, что в случае таких потерь стране придется зарабатывать, выращивая огурцы «где-то в Польше», а труба для транзита топлива останется пустой.

Депутат Рабичнович подчеркнул, что в данный момент перед Киевом стоит необходимость договориться с Москвой. Договор на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце 2019 года. Новое соглашение стороны на данный момент не заключили.

Ранее о готовности рассмотреть несколько вариантов продления транзитного контракта заявил кандидат в президенты Украины от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. На встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Бойко отметил, что ситуация с непрямыми поставками газа из Европы «ненормальная» и заключить контракт России и Украине необходимо.