26 марта 2019
25 марта 2019

Варламов предупредил об угрозе исчезновения уникального пляжа в Перми

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 21:01
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Огонь-пляж. Балтым. Санаторный. Екатеринбург, берег, пирс, камни, огонь пляж, озеро балтым
Пляж может закрыться из-за высокого штрафа, который выписали его создателю (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский пляж для людей с ограниченными возможностями «Чистый бережок», построенный по инициативе общественника из «Центра реабилитации инвалидов» Андрея Дерюшева, может закрыться. Об этом сообщил в своем telegram-канале блогер Илья Варламов.

«В Перми может закрыться единственный пляж для людей с ограниченными возможностями. Его создателя оштрафовали за полив цветников водой из реки и въезд скорой на территорию пляжа», — написал блогер. Также он уточнил, что речь идет о штрафе в 180 тысяч рублей.

Уникальный пляж на реке Мулянка открылся в прошлом году. Во время строительства общественники из «Центра реабилитации инвалидов» не раз сталкивались с проблемами: к примеру, муниципалитет долго отказывал выдавать им участок, поскольку речная вода не соответствует гигиеническим нормам, но позже решение о строительстве все-таки одобрил. По словам Дерюшева, проблемы возникали из-за желания мэрии отдать побережье под строительство гостиничного комплекса.

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