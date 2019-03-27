Варламов предупредил об угрозе исчезновения уникального пляжа в Перми

Пермский пляж для людей с ограниченными возможностями «Чистый бережок», построенный по инициативе общественника из «Центра реабилитации инвалидов» Андрея Дерюшева, может закрыться. Об этом сообщил в своем telegram-канале блогер Илья Варламов.
«В Перми может закрыться единственный пляж для людей с ограниченными возможностями. Его создателя оштрафовали за полив цветников водой из реки и въезд скорой на территорию пляжа», — написал блогер. Также он уточнил, что речь идет о штрафе в 180 тысяч рублей.
Уникальный пляж на реке Мулянка открылся в прошлом году. Во время строительства общественники из «Центра реабилитации инвалидов» не раз сталкивались с проблемами: к примеру, муниципалитет долго отказывал выдавать им участок, поскольку речная вода не соответствует гигиеническим нормам, но позже решение о строительстве все-таки одобрил. По словам Дерюшева, проблемы возникали из-за желания мэрии отдать побережье под строительство гостиничного комплекса.