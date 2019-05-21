Губернатор Куйвашев пообещал, что храм Святой Екатерины построят не скоро

Вопрос о строительстве храма Святой Екатерины на новой площадке в Екатеринбурге не будет решен быстро. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава области пояснил, что предстоит проведение опроса, по результатам которого будет определена площадка для строительства. После этого пройдут консультации с жителями города, архитекторами и градостроителями.
«Это небыстрый процесс, он потребует длительного времени», — заявил Евгений Кйвашев.
Губернатор дал также разъяснения по вопросу выдачи земельного участка на Октябрьской площади предыдущим руководством администрации города. По его словам, тогда были проведены все необходимые общественные обсуждения. «Но, как показала практика, нет ничего совершенного», — посетовал Евгений Куйвашев.