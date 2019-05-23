Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Ирину Шейк видели на прогулке с мужем и дочерьюФото: depositphotos.com
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
22 мая поклонница Купера Сэнди встретила актера в одном из парков Лос-Анджелеса. «Сегодня утром в Лос-Анджелесе я наткнулась на Брэдли. Он прекрасно говорит по французски, мил и очарователен», — написала женщина на своей странице в Instagram. Сэнди, отвечая на вопросы комментаторов, уточнила, что Купер был вместе с маленькой дочкой и женой. «Она красивая, очень милая и дружелюбная», — описала фанатка Ирину Шейк.
Ранее о расставании всемирно известной модели и звезды Голливуда сообщил друг семьи. Он мотивировал это тем, что пара не сошлась в вопросах афиширования личной жизни, напоминает агентство «Дни.ру». Брэдли и Ирина вместе с 2015 года, у них есть двухлетняя дочь, уточняет «Национальная служба новостей». Одно время Купера подозревали в романе с певицей Леди Гагой — его партнершей по фильму «Звезда родилась».