Ургант высказался о новых победителях шоу «Голос.Дети»

Российский телеведущий Иван Ургант назвал спецвыпуск «Голос.Дети» достойным завершением сезона. В своей авторской программе на «Первом канале» он заявил, что решение объявить победителями всех финалистов скандального шоу — правильное.
«На доброй ноте завершилась история с итогами шоу „Голос. Дети“… Победили все», — приводит слова Урганта сайт argumenti.ru. Ведущий отметил, что объявить всех финалистов победителями было «правильным решением».
Спецвыпуск шоу «Голос.Дети» был показан «Первым каналом» 24 мая. Программу было решено показать после аннулирования результатов финала шестого сезона — в ходе специальной проверки было установлено, что Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, одержала победу из-за накруток голосов. В эфире спецвыпуска девочка решила не появляться.