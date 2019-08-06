Москвич лишился 3,5 млн рублей после общения с «клиентской службой» банка

Мошенник похитил с банковской карты жителя Москвы 3,5 миллиона рублей, позвонив ему с номера «клиентской службы» финансовой организации. Об этом пострадавший сам рассказал журналистам.
Неизвестный позвонил 39-летнему жителю столицы от лица сотрудника банка. Представился, назвал последние цифры его карты, а также фамилию и отчество. Затем он сказал, что с его карты сейчас пытаются списать 50 тысяч рублей. Банк якобы приостановил эту операцию, но для сохранения денег нужно выполнить кое-какие действия в личном кабинете.
«У меня номер клиентской службы банка записан на телефоне. У меня не возникло подозрений», — приводит РЕН ТВ слова потерпевшего. Аферист убедил назвать ему кодовое слово от карты, а также пароли, приходящие по СМС. «Далее он сказал, что должен прийти еще один код. Для разблокировки суммы. Этот код мы ждали часа полтора. Как я понимаю, в это время у меня деньги списывались», — сказал потерпевший.
Позже выяснилось, что мошенники переводили деньги с банковской карты по 100 тысяч рублей в разные регионы страны. Сейчас полиция проводит проверку по факту хищения денег.