СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

В telegram-каналах продают личные данные клиентов российских банков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В DarkNet (скрытой сети) и telegram-каналах продаются клиентские базы данных половины банков из топ-20. За год они подорожали втрое, и теперь цена реестра с содержанием информации о 100-150 тысячах клиентов может превысить 10 млн рублей. Об этом говорится в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными компании по борьбе с утечками компании DeviceLock.

«За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей. <…>. Таким образом, цена реестра с содержанием 100—150 тыс записей теперь составляет 7—11 млн рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ. При этом там говорится, что приобрести в сети можно не только личные данные пользователя (ФИО, номер телефона, паспортные данные и т.), но и информацию по его остатку на счету и дату последней операции.

Конечная стоимость базы, как отмечается, зависит от ее «свежести»: цена информации по одному клиенту за прошлый месяц может достигать 100 рублей. Покупают такие реестры не только мошенники, но и бизнесмены, которым нужна информация о потенциальных клиентах. Наиболее распространенным источником «сливов» являются инсайдеры — люди, которые имеют легальный доступ к персональным данным, пишет издание.