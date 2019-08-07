11 регионов получат деньги на поддержку учителей. Среди них один уральский

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, учитель, школьная доска, егэ, экзамен
На поддержку учителей русского языка будет дополнительно направлено 329 миллионовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство РФ выделит 11 регионам 329 миллионов рублей на развитие кадрового потенциала учителей русского языка. В списке субъектов РФ, которые в период с 2020 по 2022 годы получат субсидии от кабмина, есть Свердловская область, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

«Победителями отбора стали 11 регионов, которым в период с 2020 по 2022 год будет выделено 329 млн рублей», — приводит ТАСС выдержку из доклада Васильевой к заседанию межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

Помимо Свердловской области, дополнительные средства из федерального бюджета будут направлены в Иркутскую, Тамбовскую, Ростовскую, Ивановскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край, Мордовию, Алтайский край, Чечню и республику Коми.

Как писало «URA.RU», в июле прошлого года Общероссийский народный фронт провел опрос, по итогам которого выяснилось, что в российских школах не хватает учителей русского языка. О дефиците специалистов этого профиля тогда заявила треть респондентов из числа педагогов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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