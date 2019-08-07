Правительство РФ выделит 11 регионам 329 миллионов рублей на развитие кадрового потенциала учителей русского языка. В списке субъектов РФ, которые в период с 2020 по 2022 годы получат субсидии от кабмина, есть Свердловская область, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.
«Победителями отбора стали 11 регионов, которым в период с 2020 по 2022 год будет выделено 329 млн рублей», — приводит ТАСС выдержку из доклада Васильевой к заседанию межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.
Помимо Свердловской области, дополнительные средства из федерального бюджета будут направлены в Иркутскую, Тамбовскую, Ростовскую, Ивановскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край, Мордовию, Алтайский край, Чечню и республику Коми.
Как писало «URA.RU», в июле прошлого года Общероссийский народный фронт провел опрос, по итогам которого выяснилось, что в российских школах не хватает учителей русского языка. О дефиците специалистов этого профиля тогда заявила треть респондентов из числа педагогов.