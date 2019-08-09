В доме на Урале на человека упала кабина лифта

Кабина лифта раздавила монтажника
В Екатеринбурге произошло ЧП в доме на улице Латвийской, 37. На рабочего лифтовой службы упала кабина лифта.
«При замене лифта на работника компании „Отис лифт“ упала кабина. На место происшествия выехали все оперативные службы. Кабину пока поднять не удалось, человек под кабиной, он не отзывается», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Оперативный комментарий «URA.RU» в лифтовой службе пока получить не удалось.
Приехавшая на место ЧП «Скорая помощь» установила, что рабочий погиб.
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