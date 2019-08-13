Президент назначил высокопоставленного судью в Челябинской области

Назначение откроет второй срок Татьяны Калининой в должности зампреда Челябинского арбитража Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителем председателя Арбитражного суда Челябинской области стала Татьяна Калинина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить на 6-летний срок полномочий …заместителем председателя Арбитражного Суда Челябинской области Калинину Татьяну Викторовну», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале деловой информации.

Калинина будет работать на этом посту уже второй срок. Ее заявление Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела весной, рекомендовав его удовлетворить.