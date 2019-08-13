12 августа 2019

Президент назначил высокопоставленного судью в Челябинской области

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Назначение откроет второй срок Татьяны Калининой в должности зампреда Челябинского арбитражаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителем председателя Арбитражного суда Челябинской области стала Татьяна Калинина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить на 6-летний срок полномочий …заместителем председателя Арбитражного Суда Челябинской области Калинину Татьяну Викторовну», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале деловой информации.

Калинина будет работать на этом посту уже второй срок. Ее заявление Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела весной, рекомендовав его удовлетворить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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