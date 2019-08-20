На Байконуре ответили Рогозину, сделавшему предложение летчикам «Уральских авиалиний»

Пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова готовы принять на Байконуре в любое время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

На космодроме Байконур готовы в любое время принять пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в кукурузном поле в Подмосковье. Особенно там ждут прославившегося на всю страну командира воздушного судна Дамира Юсупова. Об этом «URA.RU» сообщил председатель совета ветеранов Байконура Виктор Кулепетов.

«На космодром постоянно приезжают с различными визитами самые разные делегации, поэтому, конечно же, наших пилотов-героев там будут рады видеть. Когда это произойдет, мне неизвестно, но никакой особенной подготовки к их приезду не требуется, главное, чтобы у них самих было время и желание посетить этот замечательный космодром», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин пригласил экипаж лайнера «Уральских авиалиний» на Байконур. Вместе с пилотами и бортпроводниками наблюдать за стартом «Союза» приглашен свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Пилот УА Дамир Юсупов в ответ на приглашение Рогозина заявил, что хотел бы побывать на космодроме.

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, напоминает «Национальная служба новостей». Причиной нештатной ситуации стало попадание птиц в двигатели. При посадке с убранным шасси никто не погиб, из 233 пассажиров и членов экипажа пострадали 79 человек. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин указом президента РФ Владимира Путина удостоены звания Героев России.