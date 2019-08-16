Рогозин сделал предложение экипажу, посадившему аварийный лайнер на кукурузное поле

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ждет свердловчан на Байконуре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил экипаж лайнера «Уральских авиалиний», посадивший аварийный борт на кукурузное поле, на космодром Байконур. Вместе с пилотами и бортпроводниками наблюдать за стартом «Союза» приглашен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета Airbus A321», — передает агентство RNS со ссылкой на официальное сообщение. Запуск пилотируемого корабля состоится 25 сентября.

Как отреагировали на приглашение Рогозина сами летчики и глава региона, пока не сообщается. Связаться с пресс-службой губернатора Свердловской области для получения комментария оперативно не удалось.

Ранее сообщалось, что самолет А-321 «Уральских авиалиний, выполнявший рейс из Москвы (аэропорт Жуковский) в Симферополь произвел аварийное приземление на кукурузном поле в Подмосковье утром 15 августа. Причиной нештатной ситуации стало попадание птиц в двигатели.

При посадке с убранным шасси никто не погиб, из 233 пассажиров и членов экипажа пострадали 79, один был госпитализирован. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин указом президента РФ Владимира Путина удостоены званий Героев России, бортпроводники были награждены орденами Мужества.