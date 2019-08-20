Кличко высказался о борьбе за пост мэра Киева

Мэр Киева и глава Киевской городской администрации Виталий Кличко заявил, что ему не интересен пост руководителя города, но он хочет выполнить обещания, данные горожанам. Ранее президент Владимир Зеленский потребовал уволить его.
«Я откровенно хочу сказать: мне это кресло не нужно. Мне не нужны должности. Я нахожусь и получаю большое удовольствие от реализации проектов, от изменений, которые происходят в городе Киеве», — заявил Кличко в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее в правящей партии «Слуга народа» объявили, что подготовят законопроект, который разделит должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко уверен, что тогда пост мэра станет декоративным, а КГГА возглавит спущенный Зеленским кандидат.
Сам Зеленский потребовал отставки Кличко 24 июля. В офисе президента отметили, что данное решение будет рассматривать правительство, которое должны сформировать избранные депутаты Верховной рады, напоминает RT.
На пост главы Киева избираются на четыре года. Кличко выиграл внеочередные выборы в 2014 году, а через год подтвердил результат на повторном голосовании. Следующие выборы назначены на 25 октября 2020 года.