Путин похвалил Тульскую область перед губернатором

02 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Путин отметил высокие показатели Тульской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин похвалил Тульскую область и губернатора Алексея Дюмина за положительные показатели в регионе. Речь идет о росте промышленного и обрабатывающего производства. Об этом стало известно из встречи российского лидера с главой региона. «Хороший прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель», — подчеркнул Путин. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что регион «включился» в поддержку оборонных предприятий России. В том числе, речь о кадровом потенциале. «Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги», — добавил глава Тульской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин похвалил Тульскую область и губернатора Алексея Дюмина за положительные показатели в регионе. Речь идет о росте промышленного и обрабатывающего производства. Об этом стало известно из встречи российского лидера с главой региона. «Хороший прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель», — подчеркнул Путин. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что регион «включился» в поддержку оборонных предприятий России. В том числе, речь о кадровом потенциале. «Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги», — добавил глава Тульской области.