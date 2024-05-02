Путин похвалил Тульскую область перед губернатором

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин отметил высокие показатели Тульской области Фото:

Президент России Владимир Путин похвалил Тульскую область и губернатора Алексея Дюмина за положительные показатели в регионе. Речь идет о росте промышленного и обрабатывающего производства. Об этом стало известно из встречи российского лидера с главой региона.

«Хороший прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель», — подчеркнул Путин. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что регион «включился» в поддержку оборонных предприятий России. В том числе, речь о кадровом потенциале. «Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги», — добавил глава Тульской области.

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Президент России Владимир Путин похвалил Тульскую область и губернатора Алексея Дюмина за положительные показатели в регионе. Речь идет о росте промышленного и обрабатывающего производства. Об этом стало известно из встречи российского лидера с главой региона. «Хороший прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель», — подчеркнул Путин. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что регион «включился» в поддержку оборонных предприятий России. В том числе, речь о кадровом потенциале. «Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги», — добавил глава Тульской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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