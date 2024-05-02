Путин похвалил Тульскую область перед губернатором

Президент России Владимир Путин похвалил Тульскую область и губернатора Алексея Дюмина за положительные показатели в регионе. Речь идет о росте промышленного и обрабатывающего производства. Об этом стало известно из встречи российского лидера с главой региона.
«Хороший прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель», — подчеркнул Путин. Слова главы государства
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что регион «включился» в поддержку оборонных предприятий России. В том числе, речь о кадровом потенциале. «Наращиваются производственные мощности оборонных предприятий, вкладываются достаточно большие деньги», — добавил глава Тульской области.
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