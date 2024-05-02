Песков ответил на угрозы Крымскому мосту через соцсеть Х

В Кремле считают, что угрозы ударов по Крымскому мосту, которые распространяются через соцсеть Х, — еще одно подтверждение террористического режима в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают меры», — отметил Песков.
В минувшие выходные постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X опубликовал коллаж из шести карточек, на пяти из которых обозначен тип моста, а на шестой — только надпись «Керчь» без картинки. Тем самым он намекнул, что моста скоро не будет. Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс: в той же соцсети он опубликовал фото моста и пуска ракеты.
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