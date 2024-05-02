Песков ответил на угрозы Крымскому мосту через соцсеть Х

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков нашел подтверждение террористического режима в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают, что угрозы ударов по Крымскому мосту, которые распространяются через соцсеть Х, — еще одно подтверждение террористического режима в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают меры», — отметил Песков.

В минувшие выходные постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X опубликовал коллаж из шести карточек, на пяти из которых обозначен тип моста, а на шестой — только надпись «Керчь» без картинки. Тем самым он намекнул, что моста скоро не будет. Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс: в той же соцсети он опубликовал фото моста и пуска ракеты.

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В Кремле считают, что угрозы ударов по Крымскому мосту, которые распространяются через соцсеть Х, — еще одно подтверждение террористического режима в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают меры», — отметил Песков. В минувшие выходные постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X опубликовал коллаж из шести карточек, на пяти из которых обозначен тип моста, а на шестой — только надпись «Керчь» без картинки. Тем самым он намекнул, что моста скоро не будет. Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс: в той же соцсети он опубликовал фото моста и пуска ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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