Песков ответил на угрозы Крымскому мосту через соцсеть Х

02 мая 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Песков нашел подтверждение террористического режима в Киеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают, что угрозы ударов по Крымскому мосту, которые распространяются через соцсеть Х, — еще одно подтверждение террористического режима в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают меры», — отметил Песков. В минувшие выходные постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X опубликовал коллаж из шести карточек, на пяти из которых обозначен тип моста, а на шестой — только надпись «Керчь» без картинки. Тем самым он намекнул, что моста скоро не будет. Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс: в той же соцсети он опубликовал фото моста и пуска ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле считают, что угрозы ударов по Крымскому мосту, которые распространяются через соцсеть Х, — еще одно подтверждение террористического режима в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают меры», — отметил Песков. В минувшие выходные постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X опубликовал коллаж из шести карточек, на пяти из которых обозначен тип моста, а на шестой — только надпись «Керчь» без картинки. Тем самым он намекнул, что моста скоро не будет. Ранее на атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс: в той же соцсети он опубликовал фото моста и пуска ракеты.