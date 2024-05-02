Песков прокомментировал обвинения в применении химоружия на Украине

Песков заявил, что обвинения РФ в использовании химоружия на СВО ничем не подкреплены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обвинения России со стороны Госдепа США в якобы использовании химического оружия в зоне СВО ничем не подкреплены. Российская сторона остается преданной обязательствам и международному праву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Такие обвинения ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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