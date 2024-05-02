Песков прокомментировал обвинения в применении химоружия на Украине

Песков: обвинения в использовании Россией химоружия ничем не подкреплены

02 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что обвинения РФ в использовании химоружия на СВО ничем не подкреплены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обвинения России со стороны Госдепа США в якобы использовании химического оружия в зоне СВО ничем не подкреплены. Российская сторона остается преданной обязательствам и международному праву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Такие обвинения ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения России со стороны Госдепа США в якобы использовании химического оружия в зоне СВО ничем не подкреплены. Российская сторона остается преданной обязательствам и международному праву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Такие обвинения ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.