Песков прокомментировал обвинения в применении химоружия на Украине

Песков: обвинения в использовании Россией химоружия ничем не подкреплены
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что обвинения РФ в использовании химоружия на СВО ничем не подкреплены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обвинения России со стороны Госдепа США в якобы использовании химического оружия в зоне СВО ничем не подкреплены. Российская сторона остается преданной обязательствам и международному праву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Такие обвинения ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Обвинения России со стороны Госдепа США в якобы использовании химического оружия в зоне СВО ничем не подкреплены. Российская сторона остается преданной обязательствам и международному праву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Такие обвинения ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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