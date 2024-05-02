Суд в Подмосковье вынес приговор по делу о краже 350 млн рублей у Минобороны

02 мая 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Григорий Нагорный получил 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лицам, похитившим 350 миллионов рублей у Минобороны РФ, были вынесены приговоры. Бывший директор строительной компании Григорий Нагорный, экс-руководитель филиала ФГУП «Главное военное строительное управление по специальным объектам» Дмитрий Шаменков и его супруга получили от четырех до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказали в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России. «Нагорный получил 10 лет лишения свободы, Шаменков осужден на восемь лет, а его супруге назначено четыре года заключения с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста», — передает сообщение СК «Лента.ру». Там добавили, что Нагорный в декабре 2019 года заключил контракт на строительство военного объекта в рамках государственного оборонного заказа и при этом похитил полученные в качестве аванса 350 миллионов рублей. Он также передал взятки Шаменкову за содействие в заключении государственных контрактов с Минобороны. Вознаграждение состояло в фиктивном трудоустройстве его супруги с выплатой ей за два года зарплаты в размере 2,2 миллиона рублей. При обыске дома Нагорного правоохранительные органы нашли наркотики общим весом почти шесть граммов, заключили в СК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лицам, похитившим 350 миллионов рублей у Минобороны РФ, были вынесены приговоры. Бывший директор строительной компании Григорий Нагорный, экс-руководитель филиала ФГУП «Главное военное строительное управление по специальным объектам» Дмитрий Шаменков и его супруга получили от четырех до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказали в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России. «Нагорный получил 10 лет лишения свободы, Шаменков осужден на восемь лет, а его супруге назначено четыре года заключения с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста», — передает сообщение СК «Лента.ру». Там добавили, что Нагорный в декабре 2019 года заключил контракт на строительство военного объекта в рамках государственного оборонного заказа и при этом похитил полученные в качестве аванса 350 миллионов рублей. Он также передал взятки Шаменкову за содействие в заключении государственных контрактов с Минобороны. Вознаграждение состояло в фиктивном трудоустройстве его супруги с выплатой ей за два года зарплаты в размере 2,2 миллиона рублей. При обыске дома Нагорного правоохранительные органы нашли наркотики общим весом почти шесть граммов, заключили в СК.