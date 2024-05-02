Экс-главу ОМВД в Москве посадили на 7 лет за взятку

02 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Владимир Пюрвеев будет отбывать наказание в колонии строгого режима, заявили в прокуратуре Москвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Перовский суд Москвы признал бывшего временного начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева виновным в получении взятки в размере 250 тысяч рублей и приговорил к семи годам тюремного заключения. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Пюрвеев признан виновным по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника взятки в крупном размере). С учетом позиции прокурора суд приговорил его к семи годам лишения свободы», — передает сообщение пресс-службы прокуратуры ТАСС. Там добавили, что наказание вынесено по делу о взятке в размере 250 тысяч рублей. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года. Также осужден участковый района Новогиреево Андрей Мирошниченко, который признан виновным в посредничестве во взяточничестве и оштрафован на 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать аналогичные должности на 2,5 года. Следствие по этому делу началось в августе 2023 года после заявления представителя наследника квартиры в Новогиреево о нелегальном проживании в ней посторонних. Старший участковый Мирошниченко, проводивший проверку, отказал в возбуждении уголовного дела по данному факту. По данным прокуратуры, Пюрвеев, воспользовавшись своим служебным положением, предложил заявителю продолжить проверку за взятку в 250 тысяч рублей, которую следовало передать через Мирошниченко. Оба обвиняемых были задержаны при получении денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перовский суд Москвы признал бывшего временного начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева виновным в получении взятки в размере 250 тысяч рублей и приговорил к семи годам тюремного заключения. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Пюрвеев признан виновным по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника взятки в крупном размере). С учетом позиции прокурора суд приговорил его к семи годам лишения свободы», — передает сообщение пресс-службы прокуратуры ТАСС. Там добавили, что наказание вынесено по делу о взятке в размере 250 тысяч рублей. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года. Также осужден участковый района Новогиреево Андрей Мирошниченко, который признан виновным в посредничестве во взяточничестве и оштрафован на 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать аналогичные должности на 2,5 года. Следствие по этому делу началось в августе 2023 года после заявления представителя наследника квартиры в Новогиреево о нелегальном проживании в ней посторонних. Старший участковый Мирошниченко, проводивший проверку, отказал в возбуждении уголовного дела по данному факту. По данным прокуратуры, Пюрвеев, воспользовавшись своим служебным положением, предложил заявителю продолжить проверку за взятку в 250 тысяч рублей, которую следовало передать через Мирошниченко. Оба обвиняемых были задержаны при получении денег.