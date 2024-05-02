Путин обсудил с главой Тульской области поддержку участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Президент Путин провел встречу с главой Тульской области Алексеем Дюминым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. Всего в регионе действует порядка 60 мер поддержки.

«Правительство Тульской области в полном объеме продолжает оказывать поддержку [бойцам СВО], ищем дополнительные механизмы. И эта работа на особом контроле, на первоочередном», — сказал Дюмин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Дюмин доложил, что в Тульской области действует порядка 60 мер поддержки. В качестве примера глава региона привел оказание социальной, психологической, медицинской помощи, в том числе речь о решении бытовых вопросов. По словам Дюмина, в регионе введены меры по улучшению жилищных условий участников специальной военной операции.

«Мы во внеочередном порядке выделяем жилищные сертификаты на покупку жилья, делаем это в кратчайшие сроки и достаточно быстро. Также выдаем жилищные сертификаты за счет региональных средств молодым семьям. Это федеральная программа, но мы сделали региональный компонент, и семьи до 35 лет также обеспечиваются жильем вне очереди и в кратчайшие сроки», — подчеркнул Дюмин.

Также Дюмин рассказал, что в регионе была усилена федеральная программа и запущена «Время героев 71», где бойцам СВО компенсируют стоимость обучения в вузе, предоставляют возможность бесплатного получение второго профессионального среднего образования. Еще одна мера поддержки — карта «Zабота», которая позволяет получать скидки на различные услуги от 5 до 25%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. Всего в регионе действует порядка 60 мер поддержки. «Правительство Тульской области в полном объеме продолжает оказывать поддержку [бойцам СВО], ищем дополнительные механизмы. И эта работа на особом контроле, на первоочередном», — сказал Дюмин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Дюмин доложил, что в Тульской области действует порядка 60 мер поддержки. В качестве примера глава региона привел оказание социальной, психологической, медицинской помощи, в том числе речь о решении бытовых вопросов. По словам Дюмина, в регионе введены меры по улучшению жилищных условий участников специальной военной операции. «Мы во внеочередном порядке выделяем жилищные сертификаты на покупку жилья, делаем это в кратчайшие сроки и достаточно быстро. Также выдаем жилищные сертификаты за счет региональных средств молодым семьям. Это федеральная программа, но мы сделали региональный компонент, и семьи до 35 лет также обеспечиваются жильем вне очереди и в кратчайшие сроки», — подчеркнул Дюмин. Также Дюмин рассказал, что в регионе была усилена федеральная программа и запущена «Время героев 71», где бойцам СВО компенсируют стоимость обучения в вузе, предоставляют возможность бесплатного получение второго профессионального среднего образования. Еще одна мера поддержки — карта «Zабота», которая позволяет получать скидки на различные услуги от 5 до 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...