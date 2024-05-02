Какие нововведения ждут автотуристов в России

Число турпоездок на автомобилях и автобусах к 2030 году увеличится до 47 млн

02 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил создать комфортные условия для автотуристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реализация концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года предполагает увеличение количества турпоездок на личном транспорте и автобусах с 27 млн до 47 млн к 2030 году. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил главе правительства Михаилу Мишустину на совещании 2 мая. URA.RU расскажет, какие возможности появятся у автотуристов. «… [Предполагается] строительство кемпингов, кемпстоянок, чтобы было комфортно путешествовать на любом виде транспорта — от автобуса и автодома до автомобиля и мотоцикла. Результатом такой работы станет создание сети доступных национальных межрегиональных туристических автомобильных маршрутов. А потенциальное число автотуристов к 2030 году с 22 миллионов вырастет до 44 миллионов», — сказал Чернышенко. Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил, что для полноценного отдыха граждан необходимо создать соответствующие условия с учетом исторических и культурных достопримечательностей. «Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам. С заправочными станциями, мобильной связью, хорошо оборудованными парковками, гостиницами, небольшими мотелями», — сказал Мишустин. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, проект объединит усилия разных уровней власти и бизнеса и будет реализован в несколько этапов. «Прежде всего это развитие объектов дорожного сервиса, в том числе многофункциональных зон, которые будут включать в себя АЗС, мотели, пункты питания, магазины, станции техобслуживания, детские площадки, другие объекты для комфортного отдыха в дороге. Это и обеспечение качественной мобильной связью, интернетом, цифровыми сервисами», — пояснил вице-премьер. Согласно проекту, дороги проходят по живописным местам страны. Дмитрий Чернышенко сказал, что Чуйский тракт, Северный Кавказ, южные регионы будут оборудованы смотровыми площадками. Также со стороны Правительства ведется работа по развитию соответствующей инфраструктуры на всей территории страны. «Минэкономразвития совместно с регионами и федеральными органами исполнительной власти разрабатывают подробную программу реализации этой концепции. Она будет внесена в Правительство в установленные сроки. Но уже сейчас мы видим, что субъекты запустили свои комплексные проекты. Это Республика Карелия, Чувашия, Башкортостан, Приморский край, Московская, Ленинградская, Владимирская, Тверская области и другие», — заключил вице-премьер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реализация концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года предполагает увеличение количества турпоездок на личном транспорте и автобусах с 27 млн до 47 млн к 2030 году. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил главе правительства Михаилу Мишустину на совещании 2 мая. URA.RU расскажет, какие возможности появятся у автотуристов. «… [Предполагается] строительство кемпингов, кемпстоянок, чтобы было комфортно путешествовать на любом виде транспорта — от автобуса и автодома до автомобиля и мотоцикла. Результатом такой работы станет создание сети доступных национальных межрегиональных туристических автомобильных маршрутов. А потенциальное число автотуристов к 2030 году с 22 миллионов вырастет до 44 миллионов», — сказал Чернышенко. Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил, что для полноценного отдыха граждан необходимо создать соответствующие условия с учетом исторических и культурных достопримечательностей. «Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам. С заправочными станциями, мобильной связью, хорошо оборудованными парковками, гостиницами, небольшими мотелями», — сказал Мишустин. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, проект объединит усилия разных уровней власти и бизнеса и будет реализован в несколько этапов. «Прежде всего это развитие объектов дорожного сервиса, в том числе многофункциональных зон, которые будут включать в себя АЗС, мотели, пункты питания, магазины, станции техобслуживания, детские площадки, другие объекты для комфортного отдыха в дороге. Это и обеспечение качественной мобильной связью, интернетом, цифровыми сервисами», — пояснил вице-премьер. Согласно проекту, дороги проходят по живописным местам страны. Дмитрий Чернышенко сказал, что Чуйский тракт, Северный Кавказ, южные регионы будут оборудованы смотровыми площадками. Также со стороны Правительства ведется работа по развитию соответствующей инфраструктуры на всей территории страны. «Минэкономразвития совместно с регионами и федеральными органами исполнительной власти разрабатывают подробную программу реализации этой концепции. Она будет внесена в Правительство в установленные сроки. Но уже сейчас мы видим, что субъекты запустили свои комплексные проекты. Это Республика Карелия, Чувашия, Башкортостан, Приморский край, Московская, Ленинградская, Владимирская, Тверская области и другие», — заключил вице-премьер.