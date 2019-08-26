Уральский регион встал в один ряд с Москвой в рейтинге Центробанка

Основные источники поступления иностранных инвестиций в Россию — Тюменская область и Москва, отметили в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основным источником чистого притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в российскую экономику в первом квартале 2019 года наряду с Москвой стала Тюменская область. Кроме того, за несколько лет выросло значение Ямало-Ненецкого автономного округа в потоке ПИИ. Об этом говорится в региональной статистике потока прямых иностранных инвестиций Центробанка.

«В нее [Тюменскую область] поступило 2,7 млрд долларов чистых ПИИ, притом что в целом по стране показатель равнялся 0,9 млрд долларов», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на исследование. Другим крупнейшим источником притока ПИИ является Москва, отмечают авторы доклада.

Всего же на Москву и Тюменскую область приходится 90% иностранных капвложений в Россию в январе—марте 2019 года. По мнению аналитиков, приток иностранных инвестиций в Тюменскую область связан с арктическими нефтегазовыми проектами.

За пять лет доля прямых иностранных инвестиций в Ямало-Ненецкий автономный округ, входящий в Тюменскую область, увеличилась с 3% до 17%. Также до 13% увеличился размер прямых инвестиций за границу. В целом первый квартал 2019 года впервые за несколько лет зафиксировал положительную разницу между притоком и оттоком ПИИ из России, констатировали в ЦБ.