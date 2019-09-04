Работодатели начнут платить больше ради системы ухода за пожилыми россиянами

Взнос работодателей во внебюджетные фонды может увеличиться с 30 до 31%. Такое изменение связано с увеличением продолжительности жизни в России.
«Для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растет количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать», — цитируют «Известия» профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.
Повышение взноса в фонды позволит развивать в РФ новый вид страхования ухода за пожилыми людьми. «Вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода будет дополнительно проработан Минтрудом России», — заявили в пресс-службе ведомства. Как считает Сафонов, повышение взноса на 1% позволит гарантировать человеку в старости хотя бы стандартный пакет услуг.