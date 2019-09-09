В Волгоградской области герой России вновь стал губернатором

В Волгоградской области подошли к концу выборы губернатора. По подсчетам территориальной избирательной комиссии, в гонке лидирует действующий глава области Андрей Бочаров.
Выдвиженец «Единой России» Бочаров, по последним сведениям, получил поддержку 76,7% избирателей. За кандидата от партии КПРФ Алексея Бурова проголосовало 11,3% избирателей, а представитель ЛДПР Владимир Рублев набрал 6,6% голосов. Последнее место на выборах волгоградского губернатора занял справедливоросс Сергей Полещук, набравший всего 3,2%.
Бочаров занимает пост губернатора Волгоградской области с апреля 2014 года. Таким образом, он получил право возглавлять регион второй срок подряд.
До того, как начать политическую карьеру, Бочаров был военным. За проявленное мужество и героизм в ходе первой чеченской войны указом президента России Бориса Ельцина 20 июля 1996 года Бочарову присвоили звание Героя РФ.