Результаты Шипулина менее 50%, кандидат проигрывает два города

На довыборах в Госдуму в Серовском одномандатном избирательном округе Антона Шипулина по итогам обработки 28,64% бюллетеней поддержали 12765 избирателей, это 40,67% от общего количества учтенных голосов.
У Алексея Коровкина — 23,67%, у Габбаса Даутова — 16,16%, у Евгении Чудновец — 7,22%, у Дмитрия Зенова — 3,12%, у Ирины Скачковой — 3,40%, у Игоря Рузакова — 1,92%.
Как стало известно «URA.RU», в Лесном и Качканаре кандидат Шипулин, по предварительным данным, занимает не первое место, уступая Коровкину и Даутову. В главном городе избирательного округа — Серове — результат Шипулина не намного превышает показатели основного конкурента — Коровкина, сообщил источник агентства.
Данные экзитполов прогнозировали более высокие результаты: Антона Шипулина поддерживали 52% избирателей, Алексея Коровкина — 20%, Габбаса Даутова — 15%, Евгению Чудновец — 6%, Дмитрия Зенова — 3%, Ирину Скачкову — 3%, Игоря Рузакова — 1% участников опросов.
Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь кандидата Иван Тугарин, Антон Шипулин находится в своем штабе в Серове, ожидая результатов голосования. Он отметил, что данные экзитполов были восприняты кандидатом и его командой спокойно: «Цифры оказались ожидаемыми».