Полицейский, расстрелявший двоих коллег, рассказал о причинах убийства

Старший прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в расстреле полицейских в Москве, рассказал, что открыл стрельбу по сотрудникам из управления собственной безопасности МВД потому, что «не хотел сидеть». Также во время дачи показаний следователям он пожаловался на низкую зарплату и переработки.
«Давая показания участникам расследования, он [Смирнов] сообщил, что открыл огонь, потому что „не хотел сидеть“», — пишет «
Собеседник издания также не исключил, что, судя по состоянию Смирнова, он был готов открыть огонь не только по коллегам, но и по любому человеку, с кем у него возник бы конфликт. В связи с этим подозреваемого в убийстве сотрудника МВД могут отправить на медэкспертизу.
Как писало «URA.RU», накануне вечером подозреваемый в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве расстрелял своих коллег из управления собственной безопасности МВД. По предварительным данным, он открыл стрельбу, когда его попытались поймать на взятке в две тысячи рублей. Один из пострадавших скончался на месте, другой находится в больнице, уточняет агентство Nation News.