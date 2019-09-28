Жители Екатеринбурга пожаловались на многодневное отсутствие тепла в квартирах

Тепло в домах на Вторчермете не появится до устранения аварии Фото: pixabay.com

В нескольких домах в микрорайоне Вторчермет Екатеринбурга, на улицах Селькоровской и Энергетиков, до сих пор нет отопления. Об этом «URA.RU» рассказал житель одного из домов на улице Селькоровской Сергей Квашнин.

«Отопление у нас вообще не включали. Я вызвал аварийно-диспетчерскую службу из-за сырости в подъезде. Они сказали, что в доме прорыв в системе отопления, поэтому тепла не будет до устранения аварии», — пояснил он в разговоре с «URA.RU». Ранее мужчина также связывался с диспетчерской службой, где ему заявили, что отопление должны включить в понедельник, 30 сентября.

«В связи с повреждением трубопровода с 17.00 26 сентября 2019 г. до устранения аварии временно ограничена поставка теплоносителя в части отопления», — говорится в объявлении на сайте управляющей компании «РЭМП УЖСК». В диспетчерской службе корреспонденту «URA.RU» не смогли назвать конкретные сроки устранения аварии, а также когда в этих домах изначально должны были подключить отопление.

По словам Сергея, по адресу Энергетиков, 6 и 8, отопление включено. Об этом он узнал от родственников, живущих в этих домах. Однако в объявлении на сайте УК эти дома значатся в списке тех, в которых отопление ограничено из-за аварии.

Оперативно получить комментарий представителей «Екатеринбургэнерго» и в свердловском филиале «Т-Плюс» не удалось. По данным администрации Екатеринбурга, в Чкаловском районе отопление должны были подключить с 19 по 22 сентября.