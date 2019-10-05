04 октября 2019

Курсантов отчислили из воздушно-десантного училища из-за демарша со снятием погонов

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День воздушно-дестантных Войск. Сургут, вдв, голубые береты, вдвшники
Курсанты элитного военного училища не захотели менять погоныФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пятерых курсантов воздушно-десантного училища в Рязани отчислили в связи с демонстративным снятием погон. Только один из них пытался восстановиться, но суд ему отказал.

Курсанты узнав, что руководство приняло решение сменить голубые погоны на общевойсковые — зеленые, решили устроить акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и положили их к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову, пишет «Коммерсант». «Снимая с нас погоны, вы хороните память! Прости нас, Василий Филиппович!» — написали на снятых с себя погонах курсанты.

Руководство училища посчитало их поступок вызовом, молодым людям выписали по нескольку дисциплинарных взысканий, после чего отчислили или же уговорили написать рапорт. Владимир Головин, единственный из отчисленных курсантов, кто обратился в Рязанский гарнизонный военный суд с иском о признании приказа о его увольнении незаконным. Как рассказал его адвокат Сергей Скрехин, в училище пришло указание «сверху» уволить всех пятерых курсантов.

На суде Головин пояснил, что на поступок со снятием погон его и товарищей толкнули разговоры о смене цвета погон на курсантской форме с голубого на общевойсковой, а отсутствие разъяснений породило у курсантов самые различные версии, вплоть до «унижения десантных символов и традиций». Суд в восстановлении отказал, но оставил право обратиться в суд апелляционной инстанции.

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