Курсантов отчислили из воздушно-десантного училища из-за демарша со снятием погонов

Пятерых курсантов воздушно-десантного училища в Рязани отчислили в связи с демонстративным снятием погон. Только один из них пытался восстановиться, но суд ему отказал.
Курсанты узнав, что руководство приняло решение сменить голубые погоны на общевойсковые — зеленые, решили устроить акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и положили их к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову, пишет «
Руководство училища посчитало их поступок вызовом, молодым людям выписали по нескольку дисциплинарных взысканий, после чего отчислили или же уговорили написать рапорт. Владимир Головин, единственный из отчисленных курсантов, кто обратился в Рязанский гарнизонный военный суд с иском о признании приказа о его увольнении незаконным. Как рассказал его адвокат Сергей Скрехин, в училище пришло указание «сверху» уволить всех пятерых курсантов.
На суде Головин пояснил, что на поступок со снятием погон его и товарищей толкнули разговоры о смене цвета погон на курсантской форме с голубого на общевойсковой, а отсутствие разъяснений породило у курсантов самые различные версии, вплоть до «унижения десантных символов и традиций». Суд в восстановлении отказал, но оставил право обратиться в суд апелляционной инстанции.